Глава комиссии Совфеда Климов заявил, что танки Abrams уязвимы перед российскими системами

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов раскрыл уязвимость танков Abrams, которые США решили направить Украине в рамках военной помощи. Его слова передает РИА Новости.

По словам Климова, Abrams уязвимы перед российскими противотанковыми системами. Кроме того, эти танки знакомы российским специалистам. Политик заявил, что 31 танк, который США обещали Украине, — это «вообще ни о чем в военно-техническом плане». Он отметил, что на вооружении у России стоят тысячи танков, а у Киева — около одной тысячи, согласно оценкам экспертов.

Кампанию по поставкам оружия Украине со стороны Запада Климов назвал «политической акцией, призванной повязать их банду новыми преступлениями». По его мнению, это необходимо для того, чтобы Вашингтон «дрессировал» Европу.

Правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Американский президент Джо Байден также пообещал, что Вашингтон предоставит Киеву запчасти и оборудование для танков.