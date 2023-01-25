Мастер оставил девушку с ногтями в виде таблеток вместо френча

Блогерша Пейдж Плант осталась с ногтями в виде таблеток вместо французского маникюра

Блогерша Пейдж Плант после похода в салон осталась с ногтями в виде таблеток вместо французского маникюра (френча). Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что отправилась к мастеру с определенной просьбой, показав на фото пример ожидаемого результата. На снимке была видна рука с аккуратными ногтями бледно-розового цвета и белой линией на свободном крае. Затем клиентка продемонстрировала полученный маникюр. Так, ее ногти были полностью белого цвета, другой длины и формы. Кроме того, лак попал на кожу. «Я заплатила полную цену, потому что испытывала социальную тревожность», — призналась юзерша.

В свою очередь зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях. «Я плачу — ногти похожи на таблетки ибупрофена», «Как вообще существуют такие маникюрные салоны?», «Ты просто сидела и смотрела, как они делают с тобой это?», «Я бы расплакалась», — заявили они.

Ранее в январе сообщалось, что жительница Самары Елизавета (фамилия не указывается) едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому. После процедуры у россиянки поднялась температура, и она обратилась в больницу. Там у девушки диагностировали околоногтевой панариций.