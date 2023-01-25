Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:16, 25 января 2023Ценности

Мастер оставил девушку с ногтями в виде таблеток вместо френча

Блогерша Пейдж Плант осталась с ногтями в виде таблеток вместо французского маникюра

Фото: @paigeplant5

Блогерша Пейдж Плант после похода в салон осталась с ногтями в виде таблеток вместо французского маникюра (френча). Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что отправилась к мастеру с определенной просьбой, показав на фото пример ожидаемого результата. На снимке была видна рука с аккуратными ногтями бледно-розового цвета и белой линией на свободном крае. Затем клиентка продемонстрировала полученный маникюр. Так, ее ногти были полностью белого цвета, другой длины и формы. Кроме того, лак попал на кожу. «Я заплатила полную цену, потому что испытывала социальную тревожность», — призналась юзерша.

В свою очередь зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях. «Я плачу — ногти похожи на таблетки ибупрофена», «Как вообще существуют такие маникюрные салоны?», «Ты просто сидела и смотрела, как они делают с тобой это?», «Я бы расплакалась», — заявили они.

Ранее в январе сообщалось, что жительница Самары Елизавета (фамилия не указывается) едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому. После процедуры у россиянки поднялась температура, и она обратилась в больницу. Там у девушки диагностировали околоногтевой панариций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В России раскрыли последствия поставок американских танков на Украину
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Россиянин задушил полотенцем 78-летнюю бабушку и попал под следствие
Обвиненного в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти» уволили из проекта
В российском городе автомобиль сбил женщину с тремя детьми
Названа цена самых дешевых арендных квартир в Москве
Мастер оставил девушку с ногтями в виде таблеток вместо френча
Россиянам раскрыли опасность звонков в мессенджерах с телефонными кодами США
Овечкин высказался о своем состоянии после травмы
Украинец попытался вывезти из России в Польшу более миллиона рублей и попался
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.