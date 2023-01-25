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10:30, 25 января 2023Забота о себе

Сексопатолог назвала способ рассказать партнеру об измене

Сексопатолог Мейджор: рассказать партнеру об измене надо без оправданий и обвинений

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Рассказать партнеру о своей измене надо без оправданий и попыток переложить на него часть ответственности за свои действия, уверена сексопатолог Аманда Мейджор. Своим мнением она поделилась с изданием Metro.

Специалистка заявила, что сокрытие факта измены может повлиять на психическое здоровье изменника и в долгосрочной перспективе привести к кризису в отношениях. Обманщик будет чувствовать неприязнь к самому себе и сильное беспокойство из-за боязни, что его секрет будет раскрыт. Кроме того, он может проецировать свое чувство вины на партнера и из-за этого постоянно затевать с ним ссоры. При этом, как отметила Мейджор, признаться в неверности сложно.

«Если вы скажете партнеру, что изменили ему, он, скорее всего, ощутит обиду, гнев, почувствует себя преданным. И существует риск, что он разорвет отношения», — объяснила она. Однако честность даст возможность по-новому взглянуть на проблемы в браке и решить их.

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Мейджор назвала верный способ сообщить о предательстве: она посоветовала во время разговора об измене излагать основные факты без оправданий себя и обвинений партнера в своих действиях. Нужно морально подготовиться ответить на множество вопросов как во время беседы, так и после нее. При этом извиняться стоит только в том случае, если это желание искреннее. Если человек хочет сохранить отношения, важно дать партнеру понять это. Можно даже предложить совместную консультацию с семейным психологом. Кроме того, стоит быть готовым, что партнер отреагирует на известие о неверности не так, как ожидалось. Также не стоит ждать от него мгновенного прощения.

Ранее психолог Елена Ярикова назвала способы распознать лжеца. Обманщиков и неискренних людей часто выдают излишняя жестикуляция и агрессия, которую они используют как свою защиту, уверена она.

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Наталья Обрядина
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