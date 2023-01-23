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12:43, 23 января 2023Забота о себе

Психолог назвала способы распознать лжеца

Психолог Елена Ярикова рассказала, что обманщика выдают агрессия и излишняя жестикуляция

Фото: Shutterstock

Обманщиков и неискренних людей часто выдают излишняя жестикуляция и агрессия, которую они используют как свою защиту. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала психолог Елена Ярикова.

Ярикова объяснила, что существует несколько способов распознать лжеца. Один из них — наблюдать за языком тела: когда человек лжет, он начинает нервничать из-за того, что обман раскроют, и тело бессознательно выдает себя. Поэтому, если искренность собеседника под сомнением, стоит обратить внимание на глаза, рот и жестикуляцию во время разговора.

Достаточно наблюдать за тем, как говорит человек, и вы уже с большей долей вероятности сможете определить честность вашего собеседника по отношению к вам. Такие навыки важны не только с близким окружением, но и в деловых отношениях. Они помогут избежать проблем, которые могут возникнуть из-за обмана

Елена Яриковапсихолог

Человек, который обманывает, не может долго сохранять зрительный контакт, поэтому во время разговора периодически отводит взгляд или вовсе старается не смотреть на собеседника. Также у лжеца часто перехватывает дыхание, поэтому он невовремя сглатывает, описала отличительные особенности врунов собеседница «Ленты.ру».

Во время беседы лжец часто не находит места рукам. Он то постукивает пальцами, то активно жестикулирует. Кстати, излишняя жестикуляция — признак небольшого словарного запаса

Елена Яриковапсихолог
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Обманщик может выдумывать несуществующие подробности на ходу, и из-за этого у него возникает потребность помогать себе руками. Почесывание, прикосновения к лицу, волосам, или какие-то движения «невпопад» тоже часто указывают на ложь, пояснила Ярикова. Стоит отметить, что лжец часто суетлив и хочет скорее закончить разговор, поэтому может быстро перескакивать с темы на тему.

Руки обманщика могут находиться либо в скрещенном состоянии на груди, либо в карманах. Ладони могут потеть

По словам психолога, важно не только смотреть на то, как и что говорит собеседник, но и приглядываться, как он реагирует на то, что в его искренности сомневаются. Стоит сразу насторожиться, если собеседник подробно оправдывается. Тут важно не ошибиться: оправдываться могут и честные люди, но слишком подробные оправдания служат способом собственного успокоения для обманщика.

Ярикова считает, что, если собеседник долго молчит, выжидает между вопросами и ответами, начинает суетиться, спрашивает, верят ли ему — это также весомые поводы усомниться в его искренности и честности.

Признаком неискренности может служить появление новых, несвойственных для речи человека слов. Также он может заикаться и терять ход мыслей. «Отмечу, что часто люди, стремящиеся обмануть, используют агрессию как защиту, пытаясь навязывать чувство вины за недоверие. И часто обманщику удается выйти сухим из воды с помощью такой манипуляции», — резюмировала Ярикова.

Ране психолог Рина Баджадж рассказала о влиянии навязчивых мыслей на жизнь. Она пояснила, что ежедневно у человека возникает от от 70 до 100 тысяч мыслей, и некоторые из них могут быть негативными или пугающими.

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Вера Владзиевская
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