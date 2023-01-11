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15:59, 11 января 2023Забота о себе

Психолог рассказала о влиянии навязчивых мыслей на жизнь

Metro: психолог Рина Баджадж дала рекомендации по работе с навязчивыми мыслями

Фото: Sigmund / Unsplash

Навязчивые мысли оказывают влияние на повседневную жизнь и могут привести к опасным последствиям, считает психолог Рина Баджадж. Она рассказала, откуда берутся подобные мысли, и дала рекомендации по работе с ними в материале для Metro.

«В день у нас возникает от 70 до 100 тысяч мыслей, и хотя большинство из них автоматические, мы также можем сталкиваться с навязчивыми мыслями. Они появляются внезапно и могут быть негативными или пугающими», — объяснила Баджадж.

По словам психолога, к этой категории относятся переживания о том, выключен ли утюг и закрыта ли дверь. Иногда их провоцируют страхи, например боязнь попасть в аварию. Поскольку мысли возникают словно из ниоткуда, они могут пугать своим содержанием.

Специалистка предупредила, что навязчивые мысли опасны из-за влияния, которое они оказывают на эмоциональное состояние и поведение человека. В частности, из-за них можно упустить более важные вещи.

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По мнению Баджадж, навязчивые мысли возникают у совершенно разных людей, но в большей степени они беспокоят обладателей психических расстройств. «Люди, у которых диагностировано обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), тревожность, расстройства пищевого поведения или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), могут чаще страдать от навязчивых мыслей», — предостерегла психолог.

Чтобы взять навязчивые мысли под контроль, Баджадж рекомендует подвергать их сомнению, спрашивать себя, насколько они реальны, и что может их опровергнуть. Поскольку такие мысли тяжело игнорировать, психолог предлагает выделить для них строго ограниченное время, но при этом не забывать, что мысль — это просто мысль. Специалистка считает, что также помогут медитации, физические нагрузки и приятные занятия, на которые можно отвлечься.

Ранее Владимир Путин заявил, что около 15 процентов россиян нуждаются в помощи специалистов по ментальному здоровью. Президент также отметил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, несмотря на востребованность.

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Евгения Черкасова
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