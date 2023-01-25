Суд арестовал троих членов запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

В Симферополе арестовали троих членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца троих из шести участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 25 января, сообщает ТАСС.

Также вынесено решение о заключении под стражу остальных троих фигурантов.

24 января стало известно, что ФСБ в Крыму разгромила ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Деятельность ячейки на полуострове координировалась эмиссарами организации, находящимися на территории Украины. В задачи членов ячейки входило распространение в Крыму идеологии террористической организации, а также активная вербовка в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Всего были задержаны шестеро активных членов ячейки.