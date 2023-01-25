Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 25 января 2023Силовые структуры

Суд арестовал троих членов запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

В Симферополе арестовали троих членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца троих из шести участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 25 января, сообщает ТАСС.

Также вынесено решение о заключении под стражу остальных троих фигурантов.

24 января стало известно, что ФСБ в Крыму разгромила ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Деятельность ячейки на полуострове координировалась эмиссарами организации, находящимися на территории Украины. В задачи членов ячейки входило распространение в Крыму идеологии террористической организации, а также активная вербовка в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Всего были задержаны шестеро активных членов ячейки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Завершено следствие по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Путин рассказал о заградотрядах в рядах ВСУ
Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией
Тарпищев высказался о поражении Рублева в четвертьфинале Australian Open
Опубликована карта боевых действий на Украине
Португалия отправит Украине взвод танков Leopard 2
В Азербайджане призвали прекратить деятельность армянской АЭС
Украина попросила Германию отправить ей 10 тысяч терминалов Starlink
Путин назвал защиту России целью спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.