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13:45, 25 января 2023Россия

Россиянка перепутала настоящие схватки с ложными и попала под следствие

В Уссурийске женщина перепутала настоящие схватки с ложными и попала под следствие

Фото: Unsplash

В Уссурийске 34-летняя беременная женщина перепутала настоящие схватки с ложными и попала под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, россиянка была на 39-й неделе беременности, когда у нее начались схватки. Она подумала, что схватки ложные, так как до предварительной даты родов оставалось еще полторы-две недели, и не стала вызывать скорую.

Как сообщил муж женщины, через семь часов женщина начала рожать, но к врачам решила не обращаться и рожала самостоятельно в домашних условиях. Из-за этого ребенок появился на свет мертвым, врачи назвали причиной его смерти асфиксию.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Перепутавшей ложные и настоящие схватки женщине грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его и умерла сама. Когда мать девочки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.

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Анастасия Шейкина
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