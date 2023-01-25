Центр СИТИ рекомендовал создать правовую базу по управлению ливневкой

Центр СИТИ предложил сформировать правовую базу по управлению ливневой канализацией

В рамках стратегического проекта «Доказательная урбанистика» группа специалистов Факультета городского и регионального развития изучила международный опыт и российские практики управления и финансирования систем ливневой канализации, сообщается на сайте центра СИТИ.

Отмечается, что исследование построено на основе анализа открытых статистических данных и опроса администраций российских городов по теме состояния городской инженерной инфраструктуры, включая ливневую канализацию. Так, весной 2021 года среди представителей городских администраций, обучавшихся по программе Master of Public Administration (MPA) Московской школы управления Сколково и ВЭБ.РФ был проведен опрос, в котором приняли участие представители 102 городов, из них информацию по обеспеченности городских улиц ливневой канализацией в 2015 и 2020 годов предоставили 48 городов.

Опрос показал, что в среднем обеспеченность городских улиц ливневками на момент обследования составила около 40 процентов. Среди опрошенных городов в лидерах по обеспеченности улиц ливневками Волгодонск, Мытищи и Калуга (по 100 процентов).

Кроме того, исследование показало, что услуга по отводу поверхностных стоков оказывается городской инженерной инфраструктурой собственникам земельных участков (объектов недвижимости) с целью обеспечения надлежащего их состояния в случаях необходимости отвода поверхностных стоков. Авторы исследования отмечают, что таким образом, ливневая канализация является не публичной или коммунальной услугой, а услугой, связанной с обеспечением нормального содержания объекта недвижимости и земельного участка, на котором он расположен.

«Чтобы ливневки в России стали важным фактором обеспечения устойчивости российских городов, требуется сформировать на федеральном уровне нормативную правовую базу по управлению и финансированию ливневой канализации», — считают специалисты СИТИ.

Как подчеркнул директор центра СИТИ, декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, состояние ливневых канализаций, безусловно, влияет на качество и комфорт проживания в городе.

«Кроме затруднения движения в городе, случаи подтопления могут негативно сказываться на зданиях и сооружениях, поэтому внимание властей населенных пунктов к проблемам ливневых канализаций должно быть всегда на высоком уровне. Наше исследование наглядно демонстрирует актуальную ситуацию с ливневками в России. Крайне важно в этом вопросе — наладить прозрачное тарифообразование и выработать системный подход в сфере управления ливневой канализацией», — отметил Евгений Михайленко.