В России раскрыли подробности отзыва Toyota и Lexus

«Известия»: автомобили Toyota и Lexus попали под отзыв из-за системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин в беседе с «Известиями» раскрыл подробности, как проходит отзывная кампания автомобильных марок Toyota и Lexus.

Он напомнил, что 20 января Росстандарт согласовал программу мероприятий по отзыву транспортных средств марок Toyota и Lexus. «Более 47 тысяч транспортных средств попало под отзывную кампанию», — отметил специалист.

Главной причиной отзывной кампании он назвал некорректную работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС» «из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии».

Ранее сообщалось, что «Тойота мотор» отзовет модели Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованные с 28 ноября 2020 года по настоящее время. Все отозванные автомобили пройдут бесплатное перепрограммирование модуля передачи данных.