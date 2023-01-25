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11:00, 25 января 202369-я параллель

Режиссер выдвинутого на «Оскар» российского фильма оценил шансы на победу

Режиссер выдвинутого на «Оскар» фильма «Выход» Арбугаев заявил, что видит шансы на победу

Фото: фильм «Выход»

У выдвинутого на престижную премию «Оскар» российского фильма «Выход» есть шансы на победу. Об этом заявил соавтор проекта, режиссер Максим Арбугаев, его слова приводит РИА Новости.

При этом, по словам Арбугаева, для него победой является уже сам факт номинации на премию. Он добавил, что собирается приехать на церемонию вручения «Оскара».

«Думаю, шансы получить "Оскар" есть. От нас сейчас ничего не зависит, остается только надеяться на победу», — оценил Арбугаев возможность получить премию и стать автором лучшего короткометражного документального фильма года.

Кинолента «Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения за миграцией моржей. Таким образом ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на берег. Картина Арбугаевых попала в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Церемония награждения пройдет 12 марта.

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Марк Леонов
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