В российском регионе подросток изнасиловал спящую 14-летнюю девочку на чердаке

В Петербурге пьяный приятель изнасиловал спящую 14-летнюю школьницу на чердаке дома

В Санкт-Петербурге подросток изнасиловал 14-летнюю школьницу. Об этом в среду, 25 января, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 24 января в полицию обратилась 65-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что школьница выпивала с приятелями на чердаке дома на Сестрорецкой улице. Потом девочка заснула, а один из друзей надругался над ней.

По факту произошедшего проводится проверка. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что под Омском двоих 17-летних подростков осудили на 3 года за изнасилование 14-летней девочки.