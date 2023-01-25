В Киеве снесут памятник Чкалову

Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве

Памятник советскому летчику Валерию Чкалову снесут в Киеве. Об этом сообщил советник мэра города и депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец, передает РИА Новости.

Кроме того, идет обсуждение о демонтаже памятника советскому генералу Николаю Ватутину. По словам чиновника, профильная экспертная комиссия при Минкульте «делает все», чтобы этот монумент остался. Там также уже обсуждали вопрос о том, чтобы лишить оба памятника статуса объектов культурного наследия. И если в случае с монументом Чкалову было вынесено положительное решение, то памятник Ватутину предложили внести в список объектов монументального наследия, а это помешает его сносу, посетовал Белоцерковец.

Чиновник обратился к главе Минкульта Украины Александру Ткаченко с просьбой вмешаться и посодействовать сносу монументов.

Ранее Министерство культуры Украины воспрепятствовало демонтажу советского танка-памятника «Иосиф Сталин», который находится на въезде в город Дубно Ровенской области на западе страны. Монумент внесен в реестр памятников, которые находятся под защитой государства.