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16:17, 20 января 2023Бывший СССР

Украинский Минкульт воспрепятствовал сносу танка «Иосиф Сталин»

Украинский Минкульт воспрепятствовал демонтажу танка «Иосиф Сталин» на западе страны

Изображение: Михаил Филимонов / РИА Новости

Министерство культуры Украины воспрепятствовало демонтажу советского танка-памятника «Иосиф Сталин», который находится на въезде в город Дубно Ровенской области на западе страны. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько, передает ТАСС.

«Министерство культуры предупредило, что, если мы без их разрешения коснемся этого танка, нас ждет уголовная ответственность. Однако эта комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться. (...) Поэтому еще не решено, как мы будем действовать», — рассказал он.

Чиновник уточнил, что было получено строгое предупреждение, так как танк имеет историческую ценность: «Ведь он уникальной марки ИС-2». Как утверждает Онисько, монумент внесен в реестр памятников, которые находятся под защитой государства. Он отметил, что местным властям предлагали провести просветительскую работу среди населения, чтобы это объяснить.

Ранее на Украине в городе Каменский Днепропетровской области мэрия не смогла демонтировать памятник Леониду Брежневу, так как властям не удалось собрать средства. Мэр Александр Чернышев заявил, что городская администрация обязательно рассмотрит вопрос сноса бюста, однако не в ближайшее время.

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Кристина Есикова
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