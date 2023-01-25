Мужчина провел ночь с коброй в палатке и не заметил этого

В Таиланде смертельно ядовитая кобра заползла в палатку к мужчине и провела с ним ночь

Житель провинции Пхитсанулок, Таиланд, провел ночь в палатке с коброй и заметил пресмыкающееся только утром. Об этом сообщает Daily Star.

Пользователь соцсетей под именем Дача поехал на водохранилище в провинцию Районг, где ночевал на природе. Утром мужчина разбирал палатку и увидел змею, которая заползла в нее накануне. Он сфотографировал пресмыкающееся и опубликовал снимки в своем аккаунте. «Я подозреваю, что она спала со мной всю ночь. Я увидел ее только утром», — написал он. Пока таец снимал палатку, змея уползла.

Читатели поста узнали на снимках сиамскую кобру. Этот вид змей может быть смертельно ядовитым для человека, причем в некоторых случаях для летального исхода даже не обязателен укус. Эти пресмыкающиеся умеют метко плеваться ядом.

Сиамские кобры обитают в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Камбоджу, Вьетнам и Лаос. Эти животные встречаются в низменностях, на холмах, равнинах и в лесах. Иногда их привлекают крупные популяции грызунов в населенных пунктах. Питаются грызунами, жабами и другими змеями.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Сеара мужчины столкнулись с коброй, выползшей из крана. Ядовитая змея своим появлением напугала несколько мужчин, которые в этот момент мыли руки.