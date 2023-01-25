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17:24, 25 января 2023Из жизни

Женщина ходила на шесть свиданий в неделю и сэкономила миллион рублей

Жительница США сэкономила 15,6 тысячи долларов на еде благодаря свиданиям

Фото: unsplash

Частые свидания помогли жительнице США сэкономить 15,6 тысячи долларов (около миллиона рублей) за два года. Об этом пишет Daily Mail.

Первоначально у Вивиан Ту не было корыстного интереса: она стала регулярно ходить на свидания, чтобы найти партнера для отношений. Вскоре женщина заметила, что расходы на еду заметно сократились, поскольку в ресторанах за нее платили мужчины. Шесть свиданий в неделю позволяли сэкономить от 50 до 100 долларов (от 3,4 до 6,8 тысячи рублей). В итоге ей удалось накопить деньги и купить сумку, о которой она давно мечтала.

У такого подхода, по словам Ту, были не только плюсы, но и минусы. На некоторых свиданиях ей приходилось выслушивать скучные истории или общаться со странными мужчинами. Один из них, по ее словам, весь вечер рассказывал о своих огромных заработках, а потом предложил разделить счет пополам.

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В заключение Ту отметила, что ее способ экономить — все же не самый лучший и честный. «Меркантильное отношение к свиданиям и романтике портит карму», — сказала она.

Ранее в США девушка нашла необычный способ сэкономить на счетах за ЖКХ, переехала жить в машину и рассказала об удививших ее последствиях этого решения. По ее словам, главный минус жизни в автомобиле — отсутствие возможности полноценно уединиться, с удовольствием принять ванну или отдохнуть одной.

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Алиса Дмитриева
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