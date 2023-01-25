Сотрудницу аэропорта в США засосало в двигатель пассажирского самолета

Сотрудницу аэропорта в штате Алабама во время работы засосало в двигатель самолета

Сотрудницу аэропорта в США Кортни Эдвардс (Courtney Edwards) во время работы на взлетно-посадочной полосе засосало в двигатель пассажирского самолета. Подробности инцидента публикует издание People.

Несчастный случай произошел в международном аэропорту Монтгомери в штате Алабама 31 декабря 2022 года. Согласно данным Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB), сотрудница службы наземного обслуживания слишком близко подошла к лайнеру с незаглушенным двигателем.

«После того как самолет приземлился в аэропорту, пилот получил предупреждение о том, что открывается передняя грузовая дверь, когда он начал глушить правый двигатель. Пилот сказал сотруднице аэропорта на стоянке, что двигатели все еще работают. Через несколько мгновений произошла трагедия», — говорится в предварительном отчете.

На кадрах видеонаблюдения видно, как Эдвардс идет к хвосту воздушного судна, держа в руках оранжевый сигнальный конус. В какой-то момент девушка исчезает из поля зрения камеры. Как позже выяснится, именно в этот момент ее втянуло в работающий двигатель. От полученных травм сотрудница аэропорта скончалась на месте.

Ранее бортпроводница авиакомпании Gulf Air умерла во время работы на борту летевшего из Бахрейна во Францию пассажирского самолета. У стюардессы Ясир Салех случился сердечный приступ спустя полтора часа после начала полета, когда воздушное судно пролетало над Ираком.