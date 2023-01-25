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20:24, 25 января 2023Путешествия

Туристам разъяснили правила культурного пользования лежаками у моря

The Sun: правила этикета не допускают оставлять вещи без присмотра на лежаках долгое время

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Британские эксперты по этикету разъяснили, как культурно пользоваться лежаками у моря или бассейна. Об этом они рассказали The Sun.

По мнению эксперта Уильяма Хэнсона (William Hanson), по правилам этикета допустимо бронировать место у бассейна только на 30 минут — для этого на лежак можно положить полотенце или книгу. При этом делать это лучше утром. Оставлять вещи на более длительное время или в середине дня, пока владелец ушел на обед или массаж, — некультурно.

Главный тренер и инструктор в Polished Manners Лаура Акано (Laura Akano) считает, что отдыхающие вообще имеют право бронировать шезлонги. Эксперт полагает, что если на курорте нет системы бронирования, то должна действовать обычная живая очередь. Акано отметила, что в том, что туристы скидывают с лежаков вещи, оставленные без присмотра в течение долгого периода времени, нет ничего предусмотрительного.

Ранее менеджер отеля назвал самые распространенные привычки постояльцев, которые раздражают сотрудников сферы гостеприимства. Так, одной из них стало прибытие гостей раньше установленного времени заселения без предварительного уведомления работников гостиницы.

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Дарья Рыбак
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