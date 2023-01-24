Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 24 января 2023Путешествия

Менеджер отеля назвал самые раздражающие привычки постояльцев

Менеджер отеля заявил, что не любит, когда гости прибывают раньше времени заселения

Фото: Shutterstock

Менеджер отеля Senna House Кевин Гилберт (Kevin Gilbert), проработавший на должности почти 20 лет, назвал четыре самые распространенные привычки постояльцев, которые раздражают сотрудников сферы гостеприимства. Своим мнением он поделился с журналом Well+Good.

Эксперт отметил, что персонал гостиниц не любит, когда гости прибывают без предварительного уведомления раньше установленного времени заселения или выезжают из номера позднее, чем положено. Собеседник издания подчеркнул, что подобные действия постояльцев нарушают налаженный процесс работы отелей и создают «ненужный стресс».

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Также Гилберту не нравится, когда гости игнорируют установленный в гостинице режим тишины. «Во многих отелях есть так называемое "тихое время", которое обычно соблюдается между 22:00 и 7:00, когда гостей отеля просят не шуметь», — заявил менеджер. По его словам, это элементарные правила вежливости, которые позволяют оставить о себе благоприятное впечатление.

В заключение специалист отметил, что еще одной неприятной чертой постояльцев является неиспользование слов «пожалуйста» и «спасибо». «Сотрудникам очень нравится слышать "пожалуйста", "спасибо" или "вы отлично поработали", — говорит Гилберт, — Если люди вежливы, дела идут немного лучше».

Ранее российская блогерша, живущая в Турции, раскрыла лайфхак, как туристы с ребенком могут сэкономить на проживании в отелях. Она объяснила, что номер на семью из двух человек и одного ребенка за сутки обошелся ей в Стамбуле в 1300 лир (4700 рублей), однако если бронировать проживание только на двоих взрослых, цена снижается до 600 лир (2200 рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Пригожин попросил Госдуму запретить негативные публикации о членах ЧВК «Вагнер»
Девушка сделала стрижку в салоне красоты и расплакалась из-за новой внешности
В Верховную Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок
Украина заявила о достаточных запасах газа до конца отопительного сезона
Взрыв автомобиля в Бердянске назвали терактом украинских спецслужб
Менеджер отеля назвал самые раздражающие привычки постояльцев
SpaceX впервые заправила топливом полностью собранный Starship
В KFC раскрыли подробности подготовки возвращения бренда Rostic's
Российский режиссер высказался о номинации своего фильма на «Оскар»
На Украине выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.