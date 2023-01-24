Менеджер отеля назвал самые раздражающие привычки постояльцев

Менеджер отеля заявил, что не любит, когда гости прибывают раньше времени заселения

Менеджер отеля Senna House Кевин Гилберт (Kevin Gilbert), проработавший на должности почти 20 лет, назвал четыре самые распространенные привычки постояльцев, которые раздражают сотрудников сферы гостеприимства. Своим мнением он поделился с журналом Well+Good.

Эксперт отметил, что персонал гостиниц не любит, когда гости прибывают без предварительного уведомления раньше установленного времени заселения или выезжают из номера позднее, чем положено. Собеседник издания подчеркнул, что подобные действия постояльцев нарушают налаженный процесс работы отелей и создают «ненужный стресс».

Также Гилберту не нравится, когда гости игнорируют установленный в гостинице режим тишины. «Во многих отелях есть так называемое "тихое время", которое обычно соблюдается между 22:00 и 7:00, когда гостей отеля просят не шуметь», — заявил менеджер. По его словам, это элементарные правила вежливости, которые позволяют оставить о себе благоприятное впечатление.

В заключение специалист отметил, что еще одной неприятной чертой постояльцев является неиспользование слов «пожалуйста» и «спасибо». «Сотрудникам очень нравится слышать "пожалуйста", "спасибо" или "вы отлично поработали", — говорит Гилберт, — Если люди вежливы, дела идут немного лучше».

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