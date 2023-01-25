36-летней девственнице дали советы о первом сексе

В сети 36-летней женщине, готовящейся к первому сексу, посоветовали не забывать о смазке

Пользователи Reddit посоветовали 36-летней девственнице, готовящейся к первому в жизни сексу, больше обниматься и не забывать о смазке. Свои советы об относительно позднем сексуальном дебюте они дали в разделе AskReddit.

Много одобрительных реакций собрал комментарий, в котором своим опытом делится взрослый мужчина, недавно совершивший сексуальный дебют. Он посоветовал женщине не торопиться и не бояться.

Мне почти 29, и в свои первые серьезные отношения я вступил полтора месяца назад, через две недели потерял девственность. Не так страшно все, как кажется. Я боялся близости, любви, отношений, никого не обнимал, не целовал, не спал в одной постели. Но это просто случилось, и жизнь продолжилась. Луна и звезды остались на месте, небо и земля не поменялись местами, не изменилось ничего. Не торопите события, не бойтесь и не делайте ничего неприятного Black-Maicoh пользователь Reddit

Женщине также рекомендуют привыкнуть к прикосновениям — обычным, от друзей и близких, и собственным, интимным.

Если вас нечасто трогали, привыкните к этому: сходить на массаж, больше обнимайте друзей. Найдите, что нравится вам, и попробуйте прежде, чем это попробует кто-то еще с вами

thereandbacktosee пользователь Reddit

Сначала полюбите себя. Если пока не мастурбируете, откройте, какие это чудесные ощущения. Узнайте себя прежде чем узнаете мужчину misfitx пользователь Reddit

Кроме того, ей напомнили о том, что пользоваться смазкой — не стыдно.

При правильном использовании со смазкой гораздо веселей. И, может, еще веселее — при неправильном Squawk_7500 пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали об ошибках, сделанных из-за неудержимой тяги к сексу. Они вспомнили, как попадали к врачам и влезали в долги из-за своего желания.