США сняли санкции еще с одного месторождения в Венесуэле

Reuters: США выдали Тринидад и Тобаго разрешение на разработку газа в Венесуэле

Власти США выдали Тринидад и Тобаго лицензию, разрешающую островному государству разрабатывать газовое месторождение в территориальных водах Венесуэлы вопреки санкциям, наложенным на страну под управлением президента Николоса Мадуро, пишет Reuters. На фоне мирового энергокризиса это стало еще одним шагом к ослаблению санкционного режима против Венесуэлы, обладающей одними из крупнейшим в мире запасов нефти и газа.

Выдаче разрешения предшествовали длительные переговоры между Тринидад и Тобаго и администраций президента США Джо Байдена, начавшихся в середине 2022 года. В итоге полученная от американского Минфина двухлетняя лицензия позволит островному государству начать работу по экспорту газа с месторождения Dragon совместно с Shell и венесуэльской нефтегазовой госкомпанией PDVSA, находящейся под санкциями. При этом «режим Мадуро не будет получать какие-либо денежные выплаты с этого проекта», так же как не будут сняты и другие санкции против страны, отметил источник агентства.

Ключевой целью Вашингтона при принятии решения о выдаче лицензии могло стать обеспечение энергетической безопасности стран в Карибском бассейне в условиях высоких цен на энергоносители в мире из-за военного конфликта на Украине, указывает Reuters. Тринидад и Тобаго является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в Латинской Америке, и его работа на месторождении Dragon позволит начать поставки газа с проекта на Ямайку и в Доминиканскую республику. Однако для полноценного роста добычи потребуются крупные инвестиции и усилия в течение многих лет.

На фоне эмбарго на импорт нефти из России, США стали искать новые источники поставок, что в ноябре 2022 года привело к ослаблению части санкций против нефтегазового сектора Венесуэлы в обмен на готовность Мадуро на переговоры о демократических изменениях. Так, власти США позволили компании Chevron возобновить добычу на некоторых месторождениях в латиноамериканской стране, а также разрешили импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы.