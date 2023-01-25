Оценены последствия смены валюты в европейской стране

Госинспектор Хорватии Андрия Микулич оценил последствия перехода страны на евро

В Хорватии оценили последствия смены валюты и перехода на евро в стране. Об этом рассказал главный государственный инспектор Андрия Микулич, его слова приводит ТАСС.

По его словам, на одном из производств цены подскочили на 160 процентов. Однако о чем именно идет речь, Микулич не уточнил. Инспектор привел данные по ряду торговых точек: по его словам, стоимость какао, масла, молока, печенья, кормов для животных и консервированных овощей выросла на 9-38 процентов.

С 1 января Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона. Европейская валюта должна постепенно заменить хорватскую куну. Жители Хорватии смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель. Хорватия начала процесс присоединения к зоне евро в 2019 году.

С критикой по этому поводу выступила Польша. В частности, власти республики указывали, что Хорватия утратила основной атрибут суверенитета и возможность влиять на свой финансовый рынок, перейдя на евро.

Как говорил позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, страна не собирается вводить у себя евро. «Они переживают ценовой шок, столкнулись с ценовым хаосом», — констатировал Моравецкий, добавив, что всего за неделю цены в местных магазинах выросли на 70-80 процентов. «Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, — серьезное предостережение для нас», — оценил глава правительства гипотетические риски.