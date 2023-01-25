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10:30, 25 января 2023Мир

Премьер Японии призвал возобновить гуманитарные обмены на Курилах

Премьер Японии Кисида призвал возобновить гуманитарные обмены с Россией на Курилах

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globalookpress.com

Токио выступает за возобновление гуманитарных обменов с Россией на Курильских островах, которые японская сторона называет Северными территориями. К этому призвал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова передает РИА Новости.

«Мы надеемся на скорейшее создание условий для возобновления гуманитарных обменов по четырем островам Северных территорий и, в частности, посещение могил, что является основным приоритетом в отношениях с РФ», — высказался глава японского кабмина. Речь идет об островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Кисида также отметил, что Токио прилагает усилия для восстановления диалога с Москвой по рыбному промыслу.

Ранее японский премьер пообещал, что власти его страны в сотрудничестве с партнерами по «Большой семерке» будут пытаться найти путь к диалогу с Россией и остановить конфликт на Украине. Он также заявил о намерении продолжить вводить жесткие санкции против российской стороны.

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Виктория Кондратьева
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