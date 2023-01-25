Япония пообещала найти путь к диалогу с Россией

Премьер Японии Кисида пообещал найти путь к диалогу с РФ и остановить конфликт на Украине

Власти Японии в сотрудничестве с партнерами по «Большой семерке» будут пытаться найти путь к диалогу с Россией и остановить конфликт на Украине. Такое развитие событий пообещал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова передает ТАСС.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, одновременно вводя жесткие санкции против России в сотрудничестве с международным сообществом, включая G7», — высказался глава японского правительства. Он высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в поддержании контактов с РФ путем телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Japan Times писало, что власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа. По словам профессора политологии в Университете Темпл Джеймса Брауна, Япония до сих пор помнит нефтяной кризис 1970-х годов и угрозы энергетической безопасности страны.