Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:03, 25 января 2023Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи в России

«Работа.ру» подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи в России

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В топ-3 самых высокооплачиваемых предложений для молодых специалистов в России вошли вакансии менеджера по туризму, агента по загородной недвижимости и картографа. О результатах подготовленного сервисом «Работа.ру» рейтинга сообщает ТАСС.

От менеджера по туризму в Санкт-Петербурге требуются поиск и привлечение клиентов, продажа туров, сопровождение заказчиков после их оформления, а картограф в Новосибирске должен будет выполнять камеральные работы по созданию топографических планов на основе аэросъемки. Работодатели предлагают соискателям от 150 до 200 тысяч рублей. Кандидаты на данные должности могут не иметь большого опыта работы и получат возможность совмещать работу с учебой.

Материалы по теме:
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе. Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе.Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
23 января 2023
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике. Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике.Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
8 ноября 2022

Также высокооплачиваемыми предложениями для молодежи сервис назвал вакансию тайного покупателя с зарплатой 100-130 тысяч рублей в Находке и веб-разработчика в Новосибирске — ему готовы платить до 100 тысяч рублей. Аналогичный размер выплат предлагают автожестянщику в Нижнем Новгороде и ассистенту продюсера в Москве.

Ранее сервис «Зарплата.ру» составил рейтинг самых необычных вакансий января. Среди них — менеджер по продажам генетических материалов крупного рогатого скота, помощник министра и актриса на роль девушки-хакаски для съемок в документальном фильме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Завершено следствие по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Путин рассказал о заградотрядах в рядах ВСУ
Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией
Тарпищев высказался о поражении Рублева в четвертьфинале Australian Open
Опубликована карта боевых действий на Украине
Португалия отправит Украине взвод танков Leopard 2
В Азербайджане призвали прекратить деятельность армянской АЭС
Украина попросила Германию отправить ей 10 тысяч терминалов Starlink
Путин назвал защиту России целью спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.