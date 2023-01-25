Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи в России

«Работа.ру» подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи в России

В топ-3 самых высокооплачиваемых предложений для молодых специалистов в России вошли вакансии менеджера по туризму, агента по загородной недвижимости и картографа. О результатах подготовленного сервисом «Работа.ру» рейтинга сообщает ТАСС.

От менеджера по туризму в Санкт-Петербурге требуются поиск и привлечение клиентов, продажа туров, сопровождение заказчиков после их оформления, а картограф в Новосибирске должен будет выполнять камеральные работы по созданию топографических планов на основе аэросъемки. Работодатели предлагают соискателям от 150 до 200 тысяч рублей. Кандидаты на данные должности могут не иметь большого опыта работы и получат возможность совмещать работу с учебой.

Также высокооплачиваемыми предложениями для молодежи сервис назвал вакансию тайного покупателя с зарплатой 100-130 тысяч рублей в Находке и веб-разработчика в Новосибирске — ему готовы платить до 100 тысяч рублей. Аналогичный размер выплат предлагают автожестянщику в Нижнем Новгороде и ассистенту продюсера в Москве.

Ранее сервис «Зарплата.ру» составил рейтинг самых необычных вакансий января. Среди них — менеджер по продажам генетических материалов крупного рогатого скота, помощник министра и актриса на роль девушки-хакаски для съемок в документальном фильме.

