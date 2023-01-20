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15:41, 20 января 2023Экономика

Названы самые необычные вакансии в России

Менеджер по продажам генетических материалов скота попал в список необычных вакансий

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» составили список самых необычных вакансий января. Среди них названы менеджер по продажам генетических материалов крупного рогатого скота, помощник министра и актриса на роль девушки-хакаски для съемок в документальном фильме (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Кроме того, поставщики китайской мебели разыскивают блогера-модель для создания контента в соцсетях с переездом в Китай. В Москве для работы со звездами мирового спорта и шоу-бизнеса ищут стюарда группы мобильного реагирования. На этой должности нужно обеспечивать безопасность VIP-персон и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Кинолог с опытом работы проведения охоты с собаками требуется в Смоленскую область, в Красноярском крае нужен ихтиопатолог для контроля здоровья осетровых и лососеобразных пород рыб, а арт-школа ищет вдохновителя на творчество. Ранее в список необычных вакансий от «Работы.ру» попал изготовитель начинки для круассанов, сюрвейер (эксперт по качеству продуктов) и утюжильщик для влажно-тепловой обработки полуфабрикатов.

В январе самыми выгодными предложениями на рынке труда в крупнейших городах России стали вакансии стоматологов. В Москве, Новосибирске и Красноярске соискателям предлагают от 300 тысяч рублей в месяц.

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Платон Щукин
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