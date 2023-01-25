Дочь Мадонны вышла в свет в оголяющем тело рваном платье

Дочь Мадонны Лурдес Леон вышла в свет в оголяющем тело платье черного цвета

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон появилась на публике в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя поп-исполнительница вышла в свет вместе с подругой Тринити Вигорски. На размещенных кадрах видно, что знаменитость в качестве наряда выбрала рваное платья длины макси черного цвета, дыры которого оголяли ее тело. При этом волосы Леон распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Лурдес Леон не в первый раз прогуливается по улицам города в подобных образах. В марте 2022 года она также посетила афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Модель пришла на вечеринку Vanity Fair в блестящем облегающем платье с пайетками. Наряд был оформлен глубоким V-образным декольте и высоким разрезом, оголяющим ногу Лурдес. «Как обычно, Лурдес — самая вульгарная гостья», — писали о ней в соцсетях.