В российском городе младенца увезли в реанимацию после домашнего обрезания

В челябинском Магнитогорске младенца увезли в реанимацию после домашнего обрезания

В городе Магнитогорске Челябинской области младенца увезли в реанимацию после домашнего обрезания. Об этом сообщается на сайте городского Центра охраны материнства и детства.

По данным медучреждения, ребенок поступил в тяжелом состоянии. Российский детский врач-хирург Павел Солдатов пояснил, что после вмешательства у новорожденного произошла остановка дыхания.

Какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, а также была ли у младенца аллергическая реакция, пока неизвестно. Солдатов напомнил, что данную процедуру должны выполнять профессиональные врачи в больнице.

«Процедура обрезания у мальчиков по желанию родителей выполняется в медицинских организациях на коммерческих условиях, после осмотра ребенка специалистами, предварительного лабораторного обследования. Мы живем в 21-м веке, в условиях развитой медицины», — подчеркнул специалист.

В июле 2022 года сообщалось, что в Москве восьмидневный младенец попал в больницу после проведенного дома обрезания. Выяснилось, что процедуру пострадавшему мальчику провел медик, к которому родители обратились по рекомендациям знакомых. Позже отец решил провести сыну перевязку, однако повредил заживающую рану бинтом.