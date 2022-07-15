В Москве восьмидневный младенец попал в больницу после обрезания у себя дома

В Москве восьмидневный младенец попал в больницу после проведенного дома обрезания

В Москве восьмидневный младенец попал в больницу после того, как ему провели процедуру обрезания. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, это уже седьмой ребенок у проживающего в Москве уроженца Таджикистана. Всем мальчикам в семье проводят обрезание, которое мужчина организует в своем доме. Для этого он пользуется услугами врачей.

Процедуру пострадавшему младенцу провел медик, найденный мужчиной по рекомендациям знакомых. На следующий день отец решил провести сыну перевязку, однако повредил заживающую рану бинтом. В результате у мальчика началось кровотечение и его госпитализировали. Врачам удалось остановить кровь, сейчас ребенка готовят к выписке.

Ранее в Краснодаре после проведенной операции по обрезанию скончался 36-летний местный житель. Родные обвинили в его гибели врачей. Позже стало известно, что проводившего процедуру хирурга отстранили от работы.