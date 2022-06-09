Россиянин скончался после операции по обрезанию

В Краснодаре мужчина умер после операции по обрезанию

В Краснодаре 36-летний местный житель скончался после проведенной операции по обрезанию. Его родные считают, что в гибели виноваты врачи, пишет Telegram-канал Baza.

В конце апреля мужчина обратился в Клинику высоких медицинских технологий, где через два дня ему сделали операцию. Процедура прошла в стандартном режиме, пациенту наложили швы и отпустили домой, однако затем у него резко поднялась температура. После этого у мужчины началась тошнота и рвота, а на теле появились покраснения.

После операции в течение двух дней россиянина на дому осматривал хирург. Специалист пришел к выводу, что пациенту нужно снять швы, так как туда мог попасть волосок, ставший причиной инфекции.

2 мая мужчину госпитализировали, однако, несмотря на борьбу врачей за его жизнь, спасти его не получилось. Пациент умер 18 мая. Предварительной причиной смерти оказалось заражение крови и септический шок.

Родители погибшего считают, что в его смерти виноваты проводившие операцию врачи. Родные хотят добиться возбуждения уголовного дела, для чего они уже наняли адвоката.

Ранее в Москве 27-дневный младенец попал в реанимацию после того, как ему сделал обрезание отец. Во время проведения процедуры у мальчика остановилось дыхание, он посинел. В результате ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.