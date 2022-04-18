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Россиянин сделал сыну обрезание и отправил его в реанимацию

В Москве младенец попал в реанимацию после того, как отец сделал ему обрезание дома

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве младенец попал в реанимацию после того, как отец дома сделал ему обрезание. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянин решил сделать обрезание сыну, который родился 27 дней назад. Во время проведения процедуры у мальчика остановилось дыхание, он посинел. В результате ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Отец мальчика заявил, что он является хирургом и может проводить подобные манипуляции.

По другим данным, ребенку провел операцию частный доктор, которого наняли родители. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время операции у ребенка началась аллергическая реакция.

«В ходе проверки выяснилось, что родители ребенка — уроженцы страны ближнего зарубежья. Они вызвали на дом в Москве частного врача», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Грозном отец и мачеха насильно подвергли «женскому обрезанию» девятилетнюю россиянку. Мачеха отвела ребенка в клинику «Айболит» под предлогом того, что у нее якобы жжение в интимном месте. Без каких-либо анализов и документов ей провели операцию на половых органах.

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Анастасия Шейкина
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