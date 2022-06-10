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Врача отстранили от работы из-за смерти россиянина после обрезания

В Краснодаре отстранили от работы хирурга из-за гибели пациента после обрезания

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Краснодарского хирурга частной клиники отстранили от работы из-за того, что его пациент скончался после операции по обрезанию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мать погибшего рассказала телеканалу, что врач сам заявил о неверных действиях во время операции. «Он конкретно сказал, что он не прижег лазером один крупный сосуд, поэтому пошел вот такой отек. Врач видел, врач не беспокоился. Ноги в крови, все в крови», — объяснила женщина.

Через две недели после операции родители вместе с сыном обратились в городскую больницу. Специалисты положили мужчину в реанимацию, а также с помощью УЗИ диагностировали ему гангрену Фурье.

В свою очередь главный врач клиники Денис Бережной обратился к матери погибшего пациента. «Действительно — это большая утрата, мы все причастны к этому делу и скорбим вместе с вами», — сказал он.

О смерти 36-летнего местного жителя стало известно 9 июня. Еще в конце апреля мужчина обратился в Клинику высоких медицинских технологий, где через два дня ему сделали операцию. Процедура прошла в стандартном режиме, пациенту наложили швы и отпустили домой, однако затем у него резко поднялась температура, началась тошнота и рвота, а на теле появились покраснения.

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Никита Абрамов
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