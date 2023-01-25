Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:09, 25 января 2023Забота о себе

Названы повышающие риск развития рака кожи факторы

Онколог Раджабова: курение и излишняя любовь к загару повышают риск развития меланомы

Фото: Shutterstock

Излишняя любовь к загару и курение увеличивают риск развития меланомы — одного из самых распространенных онкологических заболеваний кожи. Эти и некоторые другие факторы риска в интервью изданию «Газета.Ru» назвала онколог Замира Раджабова.

Врач объяснила, что меланома возникает вследствие нарушения пигментного обмена в организме. В первую очередь на этот процесс влияет длительное воздействие ультрафиолета на незащищенную кожу во время загара на солнце или в солярии. Однако существуют и другие причины, по которым может образоваться опухоль, в частности, хроническое воспаление и травматизация кожных покровов.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

В качестве еще одного повышающего риск развития рака кожи фактора Раджабова выделила курение. По ее словам, из-за этой вредной привычки слизистая щек и неба истончается, и на ней может развиться гиперпигментация, похожая на веснушки. Это состояние называется «меланоз курильщика».

Меланоз не считается предраковым состоянием, но требует динамического наблюдения, — риск развития меланомы при нем повышен. В отдельных случаях рекомендовано удаление области с меланозом, даже если злокачественных клеток в ней нет

Замира РаджабоваВрач-онколог

Также, отметила онколог, предельно осторожно нужно загорать и в целом находиться на солнце без защиты белокожим, голубоглазым, светловолосым и рыжеволосым людям. Кроме того, риск развития меланомы повышен у людей, в анамнезе у которых уже есть онкологические заболевания.

Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова объяснила опасность голубых невусов. Появление этих доброкачественных новообразований может грозить развитием меланомы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Суд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу
Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины
Путин заявил об оккупационных американских войсках в Германии
Стало известно о двоих пострадавших в результате стрельбы в Махачкале
Продажи Windows упали
Россия захотела запустить прямые рейсы с ЮАР
В Роскачестве заявили о проверке плюшевых Чебурашек на безопасность
В МИД России заявили о возрождении нацистского «гомункулуса»
Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»
Британский политолог заявил о недовольстве Евросоюза действиями Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.