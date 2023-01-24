Дерматолог объяснила опасность появления голубых родинок на теле

Дерматолог Антонова: появление голубого невуса может грозить развитием меланомы

Развитием меланомы может грозить появление голубого невуса — доброкачественного образования на коже. Опасность появления голубых родинок на теле объяснила в беседе с «Москвой 24» дерматолог-онколог Ольга Антонова.

Антонова уточнила, что темно-синее или голубое пигментное образование на коже также называют невусом Ядассона-Тиче, и в половине случаев такие родинки появляются на кистях и стопах. Голубой невус в основном развивается у людей в промежутке от 13 до 40 лет, в два раза чаще — у женщин.

«Если он появился на теле, надо показаться дерматологу. Образование изучат с помощью дерматоскопа и при обнаружении клинических признаков меланомы обязательно удалят с последующим гистологическим исследованием», — рассказала врач.

Если новообразование окажется злокачественным, продолжила врач, его уберут лазером или хирургическим иссечением. «Последнее используют чаще, потому что образование, как правило, только кажется поверхностным. На самом деле оно может уходить вглубь на 4 и даже 6 миллиметров», — предупредила она. Если голубой невус не имеет признаков перерождения в меланому, его не трогают, но могут удалить по эстетическим соображениям, констатировала Антонова.

Ранее врач превентивной медицины Ольга Гофман предупредила об опасности появления эфелид (веснушек) во взрослом возрасте. По ее словам, ученые обнаружили связь большого количества веснушек у взрослых людей с повышенным риском развития меланомы.