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Врач предупредила об опасности веснушек во взрослом возрасте

Врач превентивной медицины Гофман: у людей с веснушками повышен риск развития меланомы

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

В большинстве случаев веснушки (эфелиды) безобидны и бороться с ними нет смысла, но ученые обнаружили связь большого количества веснушек у взрослых людей с повышенным риском развития меланомы, рассказала невролог, педиатр, врач превентивной медицины Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она особо предупредила об опасности появления эфелид во взрослом возрасте.

Веснушки чаще всего появляются у людей со светлой кожей, голубыми или серо-голубыми глазами, а также со светлыми или рыжими волосами. Веснушки считаются нормой у детей в возрасте от двух-трех лет и до подросткового возраста, рассказала Гофман. Затем они проходят и не появляются.

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Если же веснушки образовались у человека зрелого возраста, это может сигнализировать о генетической предрасположенности к развитию пигментных пятен.

В нескольких исследованиях обнаружили связь эфелид с онкологическими заболеваниями кожи, с повышенным риском развития меланомы, при этом учитывается не только количество веснушек, но и в целом тип внешности

Ольга ГофманВрач превентивной медицины

Большая часть различного вида пигментаций — родинки, веснушки — безвредны, но за их изменениями нужно внимательно следить, предупредила врач. Связано это с тем, что в 75 процентах случаев меланомы — это новые пятна, появившиеся на коже, но остальные 25 процентов образуются в пределах уже имеющейся веснушки или родинки, пояснила Гофман. Она добавила, что в гистологическом срезе веснушек в двух из шести случаев обнаруживают атипичное строение этих пигментных клеток.

Как и при многих кожных заболеваниях, людям с веснушками лучше избегать солнца, использовать солнцезащитный крем с SPF от 30 и выше. «Если у вас нет веснушек, то это не повод расстраиваться, а скорее повод выдохнуть, потому что у обладателей этих пигментов на лице и на коже есть повышенный риск развития онкологических заболеваний», — подвела итог Ольга Гофман.

Ранее Ольга Гофман рассказала, как нужно готовиться к беременности женщинам зрелого возраста. Готовящимся стать матерью женщинам нужно есть больше богатой витаминами пищи и сдать анализы, пояснила она.

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Вера Владзиевская
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