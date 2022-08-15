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Врач назвала методы подготовки к беременности после 30 лет

Педиатр Ольга Гофман: чем старше будущая мать, тем лучше надо готовиться к беременности

Фото: Shutterstock

Готовящимся стать матерью женщинам нужно есть больше богатой витаминами пищи и сдать анализы, рассказала педиатр и автор книги «Мама-врач: почему болеют наши дети?» Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие методы подготовки к беременности, актуальные особенно для женщин старше 30 лет.

Возраст женщины играет большую роль в том, как будет протекать беременность. Чем старше будущая мать, тем лучше надо готовиться к беременности, отметила педиатр. По ее словам, в идеале женщине стоит начать готовить организм за полгода, а то и за год.

Женщинам нужны хороший генетический материал в яйцеклетке и чистое окружение для формирования здорового плода. Речь идет о стабильной работе лимфатической и сердечно-сосудистых систем и нормальном гормональном фоне

Ольга ГофманПедиатр

У будущих матерей не должно быть дефицита в организме аминокислот, минеральных веществ, витаминов и жиров. Все эти вещества необходимы для того, чтобы мозг ребенка развивался правильно, обратила особое внимание Гофман. Поэтому, по ее словам, важно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты.

Перед планированием беременности нужно сдать все анализы, проверить уровень белка, состояние углеводного обмена и жирового обмена. Важно позаботиться о щитовидной железе, потому что ее состояние у матери влияет на интеллектуальные способности ребенка в будущем, на его физическое развитие, выносливость и в целом на качество жизни, пояснила педиатр.

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Гофман также отметила, что планировать беременность, особенно в зрелом возрасте, нужно осознанно, а не потому что стало скучно. «Если у женщины плохое эмоциональное состояние, апатия, депрессия, то это неподходящий период для зарождения новой жизни, — сказала Гофман. — Если будущая мать не навела порядок в физическом и ментальном здоровье, то и у ребенка могут быть проблемы».

Ранее гинеколог Ольга Каплина рассказала, через какое время после выкидыша можно планировать следующую беременность. По ее словам, на восстановление организма требуется минимум два месяца.

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Вера Владзиевская
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