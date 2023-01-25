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18:56, 25 января 2023Мир

Два человека погибли в Германии в результате нападения мужчины с ножом

DPA: два человека погибли в результате нападения с ножом в поезде на севере Германии

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Globallookpress.com

Два человека погибли и пять пострадали в результате нападения с ножом в поезде в Германии. Об этом в среду, 25 января, сообщили агентству DPA представители властей.

Как уточняет газета Bild, поезд следовал из Киля в Гамбург. Нападение могло произойти либо в поезде, либо на вокзале города Брокштедт. Перед прибытием мужчина напал на пассажиров, ранив нескольких из них.

Полиция и службы экстренной помощи в данный момент находятся на месте происшествия, территория вокзала оцеплена. Злоумышленник, вероятно, задержан.

В декабре 2022 года неизвестный с ножом напал на двух школьниц в Иллеркирхберге на юго-западе Германии. Девочки шли на учебу, они получили тяжелые ранения.

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Алина Гончарова
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