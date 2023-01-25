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14:21, 25 января 2023Россия

Российский военный подорвался на мине у границы с Украиной

Российский военнослужащий подорвался на мине во время ее установки в Курской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский военнослужащий подорвался на мине в Курской области. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, взрыв произошел днем 24 января у границы с Украиной.

Согласно предварительным данным, рядовой устанавливал противопехотную осколочную мину, однако в это время она сдетонировала. Военный получил ранение лодыжки и лишился пальца на ноге. В настоящий момент он находится в госпитале.

Ранее в январе сообщалось, что в Белгородской области врачи извлекли из ноги российского военного взрывоопасный осколок мины. Мужчину, пострадавшего во время выполнения боевой задачи, доставили в районную больницу города Валуйки 10 января. Там его прооперировала бригада врачей.

Из-за риска детонации взрывателя врачи работали в бронежилетах, а весь персонал, не задействованный в операции, эвакуировали из кабинета.

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Варвара Кошечкина
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