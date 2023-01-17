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13:36, 17 января 2023Россия

Врачи извлекли из ноги российского военного взрывоопасный осколок мины

В Белгородской области врачи извлекли из ноги российского военного взрыватель мины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врачи в Белгородской области извлекли из ноги российского военного взрывоопасный осколок мины. Об этом сообщает пресс-служба Военно-медицинской академии имени Кирова.

Мужчину, пострадавшего во время выполнения боевой задачи, доставили в районную больницу города Валуйки 10 января. Там его прооперировала бригада врачей академии.

«У него были диагностированы множественные осколочные ранения мягких тканей голеней и бедер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное — инородное ранение, торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины в мягких тканях правой голени», — сказано в сообщении.

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Из-за риска детонации взрывателя врачи работали в бронежилетах, а весь персонал, не задействованный в операции, эвакуировали из кабинета. Саперы забрали осколок сразу после его извлечения, а хирурги продолжили операцию в штатном режиме.

Ранее из груди другого участника специальной военной операции (СВО) на Украине российские врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас. У пострадавшего было проникающее ранение грудной клетки, после операции его доставили в Москву для прохождения курса лечения и реабилитации.

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Варвара Родикова
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