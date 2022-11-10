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09:36, 10 ноября 2022Россия

Появились детали извлечения неразорвавшегося боеприпаса из груди участника СВО

Врачи рассказали об извлечении неразорвавшегося боеприпаса из груди участника СВО

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Врачи, которые извлекли из груди участника спецоперации неразорвавшийся боеприпас, рассказали об операции. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Операцию проводили хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России имени Мадрыка — пациента прооперировали на базе поликлиники в Белгородской области.

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По словам одного из врачей, снаряд застрял у позвоночника между аортой, сверху него находилось сердце. «Мы не знали на тот момент, сдетонировал боеприпас или не сдетонировал. (...) Данное инородное тело даже просто при транспортировке могло вызвать фатальное кровотечение при повреждении любого из этих сосудов», — сказал специалист.

Он добавил, что медики приняли решение не перевозить пострадавшего в крупный стационар и прооперировать в граничащем с Украиной регионе. Врачи провели операцию в бронежилетах.

«Сознание не потерял, так же продолжал двигаться. Ребята свои подскочили, перевязали меня. Я не знал, что во мне сидит. (...) Хирург решился меня оперировать, я был против. (...) Не хотел врачей подставлять, что не дай бог рванет», — рассказал пострадавший военнослужащий.

О том, что российские врачи извлекли из тела участника СВО неразорвавшийся боеприпас, стало известно 10 ноября. Пострадавшим оказался младший сержант Николай Пасенко, у него было проникающее ранение грудной клетки. После операции пациента доставили в Москву, где он проходит курс лечения и реабилитации.

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Анастасия Шейкина
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