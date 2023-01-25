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09:50, 25 января 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Молдавии заявил о нужде в военных союзах

Глава Минобороны Молдавии Носатый заявил, что стране нужны военные союзы из-за Украины
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Фото: Jörg Blank / Globallookpress.com

События на Украине заставили Молдавию задуматься об изменении своей военной стратегии и рассмотреть возможность вступления в военные альянсы, заявил глава министерства обороны республики Анатолий Носатый. Его слова приводит ТАСС.

«События на Украине заставили нас пересмотреть стратегию и готовиться к вызовам в области безопасности. К сожалению, армии уделялось мало внимания и инвестиций. Наш статус нейтралитета оставил нас одних с системой обороны, которая не отвечает современным реалиям», — сказал чиновник.

При этом он сообщил, что к членству в НАТО республика технически не готова, а главным препятствием на пути в блок служит отсутствие поддержки такого курса действий у большинства населения Молдавии. Поэтому Кишинев может вступить в локальные или региональные альянсы, заключил глава молдавского Минобороны.

Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский подтвердил намерение властей Приднестровья присоединиться к России.

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