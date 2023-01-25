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20:16, 25 января 2023Культура

Монеточка объявила об отмене концертов в России

Певица Монеточка объявила об отмене концертов в России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила об отмене концертов в России. Новость об этом появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Не теряю надежды, что однажды выступлю в этих городах, особенно в своем любимом Екатеринбурге, но пока так», — написала исполнительница.

20 января Министерство юстиции России признало Монеточку иноагентом. Согласно пояснению на сайте ведомства, исполнительница «получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине».

Незадолго до этого Telegram-канал «Абзац» опубликовал видео, на котором певица вышла на сцену с сине-белым флагом на своем концерте в Литве. На кадрах она призывает фанатов продолжить лозунги «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

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Евгений Шульгин
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