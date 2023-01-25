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06:30, 25 января 2023Наука и техника

В США оценили российский атомоход неограниченного радиуса действия

The Drive: реакторы ВМ-4СГ обеспечивают неограниченный радиус действия российской «Туле»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Пара водо-водяных ядерных реакторов на тепловых нейтронах ВМ-4СГ обеспечивают практически неограниченный радиус действия российскому (советскому) атомоходу «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин». Такую оценку привело американское издание The Drive.

В публикации прокомментировали ролик с атомной подводной лодки (АПЛ), опубликованный российским телеканалом «Звезда». В нем, в частности, можно заметить «редкие кадры внутренней части реакторного отсека боевой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами».

Издание напоминает, что субмарина проекта 667БДРМ «Дельфин» имеет водоизмещение около 15 500 тонн и может переносить 16 баллистических ракет Р-29РМУ «Синева», каждая из которых оснащена от четырех до десяти разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.

The Drive пишет, что мощность ВМ-4СГ составляет 90 мегаватт, в результате чего пара таких реакторов обеспечивает атомоходу «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин» практически неограниченный радиус действия. Издание отмечает, что топливо для ВМ-4СГ, в качестве которого используется низкообогащенный уран, перезагружается примерно раз в десять лет.

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Иван Потапов
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