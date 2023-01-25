Мастер показала ногти пришедшей на педикюр клиентки и смутила пользователей сети

Мастер Кристина из США показала отросшие ногти на ногах клиентки и смутила зрителей

Мастер Кристина (фамилия не указана) с никнеймом @houstonacrylictoes из Техаса, США, показала педикюр клиентки и смутила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах специалистка продемонстрировала ногти с отросшим френчем пришедшей к ней за услугой девушки. Так, их свободный край значительно выходил за кончик пальца. Автор видео отметила, что посетительница салона не делала коррекцию примерно три месяца. «Ваши акриловые ногти держатся так долго?» — поинтересовалась она у зрителей.

В свою очередь юзеры высказали свое мнение о педикюре девушки в комментариях. «Как она носит обувь?», «Хочу знать, в чем она пришла», «Она не могла носить закрытую обувь в течение нескольких недель», «Она, наверное, предпочитает шлепанцы круглый год», — отметили они.

Ранее в январе сообщалось, что блогерша Пейдж Плант после похода в салон осталась с ногтями в виде таблеток вместо французского маникюра (френча). Девушка рассказала, что отправилась к мастеру с определенной просьбой, показав на фото пример ожидаемого результата.