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10:45, 25 января 2023Путешествия

Турагент присвоил деньги российского депутата за отдых в ОАЭ и сбежал в Польшу

Депутат Ярошук с друзьями были обмануты директором турагентства на семь миллионов рублей

Фото: Christoph Schulz / Unsplash

Российский депутат захотел отдохнуть вместе с семьей и друзьями в ОАЭ на Новый год и был обманут турагентом, который присвоил его деньги и объявил себя банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Бывший глава Калининграда и депутат Госдумы Александр Ярошук, депутат горсовета Александр Колодяжный и экс-директор «Калининградтеплосети» Эдуард Куровский осенью 2022 года запланировали отметить новогодние каникулы в ОАЭ вместе с семьями. Россияне обратились за помощью в бронировании к знакомому директору турагентства «Стар Тревел» Александру Шабанову: Ярошук выбрал люкс пятизвездочного Jumeirah Al Naseem за 3,5 миллиона рублей, Колодяжный и Куровский — премиум-отель Kempinski на Пальмовом острове за два и 1,4 миллиона соответственно. Общая стоимость отдыха составила около семи миллионов рублей.

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Накануне вылета Шабанов сообщил об отмене отдыха: мужчина признался, что он банкрот. Туристы обратились с заявлением в полицию, однако выяснилось, что директор турагентства сбежал из страны в направлении Польши еще в ноябре. Последний раз его видели на пограничном пункте на польско-российской границе в Мамоново.

Ранее в январе владелец отеля на Шри-Ланке и его сын обворовали посетителей из России более чем на шесть миллионов рупий (около пяти миллионов рублей) — предположительно, злоумышленники вскрыли сейфы в номерах туристов своим ключом.

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Дарья Рыбак
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