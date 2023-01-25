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14:03, 25 января 2023Россия

Патриарх Кирилл призвал русских и украинцев к примирению

Патриарх Кирилл заявил, что русские, белорусы и украинцы должны примириться

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народы исторической Руси, в том числе русские, украинцы и белорусы, должны «остановить попытки междоусобной брани» и примириться. С таким призывом выступил патриарх Московский и вся Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас российское государство стоит «перед лицом многих опасных, но одновременно и судьбоносных вызовов». Глава Русской православной церкви (РПЦ) выразил надежду, что на эти вызовы будет найден ответ, который посодействует укреплению братских связей народов.

Патриарх заявил, что сейчас нет ни одной организации, «которая, не будучи вовлечена в политическую перипетию, имела бы влияние на просторах Святой Руси». При этом он подчеркнул, что РПЦ — «это церковь всея Руси», поэтому проблемы, возникающие в России, Белоруссии и Украине должны сопровождаться горячей молитвой о том, чтобы Господь в первую очередь примирил людей.

Патриарх отметил, что примирение становится еще более актуальным именно во времена междоусобиц. Обращаясь к россиянам, украинцам и белорусам, он призвал «делать все для того, чтобы враг рода человеческого, посеяв семена вражды, не добился того, чтобы брат восставал на брата, чтобы всякие попытки междоусобной брани были полностью остановлены и искоренены, чтобы мир, благоденствие и братская любовь присутствовали среди всех народов исторической Руси».

6 января к миру на Украине также призвал глава католической церкви Папа Римский Франциск. Он поздравил всех православных с Рождеством и заявил, что «рождение Спасителя вселяет надежду на конкретные шаги, которые смогут положить конец сражениям и привести к миру».

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Константин Лысяков
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