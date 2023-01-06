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15:36, 6 января 2023Мир

Папа Римский Франциск призвал к миру на Украине

Папа Римский Франциск поздравил православных с Рождеством и призвал к миру на Украине

Фото: Sven Hoppe / Reuters

Папа Римский Франциск поздравил всех, кто отмечает Рождество 7 января, и призвал к миру на Украине, пишет ТАСС.

«Передаю искренние поздравления восточным церквям, и католическим, и православным, которые завтра будут отмечать Рождество Христово. Особенно обращаюсь к братьям и сестрам страдающего украинского народа. Рождение Спасителя вселяет надежду на конкретные шаги, которые смогут положить конец сражениям и привести к миру», — сказал понтифик.

5 января президент России Владимир Путин в честь Рождества поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновения с полудня 6 января до окончания 7 января.

Украинский президент Владимир Зеленский это предложение отверг, назвав его «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить» продвижение украинских военных в Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

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Евгения Куликова
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