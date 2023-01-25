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08:47, 25 января 2023Экономика

Зарплаты российских врачей за 10 лет не достигли установленного властями уровня

ОНФ: 75% врачей получают меньше нормативов, установленных указом президента в 2012 году

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Зарплаты большинства врачей и среднего медперсонала в России до сих пор не достигли уровня, который был установлен властями еще 10 лет назад, пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг Народного фронта (ОНФ).

Согласно майским указам президента от 2012 года, к 2018 году младший и средний медперсонал должен был получать сумму не меньше средней зарплаты по региону, а врачи — в два раза больше этого уровня. Тем не менее, 75 процентов специалистов заявили, что их доход этим критериям не соответствует. В исследовании ОНФ поучаствовали 25 тысяч представителей указанных профессий.

В Минздраве газете заявили, что официальные данные Росстат по итогам 2022 года опубликуют в середине апреля. Тем не менее, по располагаемым ведомством данным за девять месяцев 2022 года, соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах «в пределах 5 процентов отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов».

Как напомнили «Известия», в ноябре 2022 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что зарплаты врачей в 2021 году достигли необходимого уровня лишь в 50 регионах, а среднего медперсонала — в 66. Тогда глава ведомства заявил, что для выполнения нормативов в 2022 году правительство направит субъектам 58,5 миллиарда рублей.

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Софья Ермакова
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