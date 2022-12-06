В России направили дополнительные средства для повышения зарплат медикам

Глава Минздрава: в регионы России направлено 58,6 млрд рублей на повышение зарплат медикам

Власти России договорились о повышении заработных плат в регионах и направили 58,6 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам местных медицинских учреждений, заявил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

«Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 миллиарда рублей. Уже все средства направлены в регионы», — уверил он.

Министр уточнил, что средства должны быть направлены непосредственно медикам или на покрытие необходимых расходов. Согласно идее ведомства, выделение средств позволит регионам сохранить темпы роста средних зарплат медработников в соответствии с темпами роста средних зарплат по региону. Так, заработная плата врача должна составлять не менее 200 процентов от средней зарплаты по экономике региона, а среднего медперсонала — не менее 100 процентов.

О необходимости улучшить условия труда медиков в России заявил в июне президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, необходимо подумать о маленькой зарплате медработников со стажем и выстроить систему оплаты труда. При этом регулированием зарплат врачей в регионах, в том числе соотношением постоянной и переменной составляющей, должны заниматься региональные власти, считает Минздрав.

Ведомство также полагает, что местным властям следует самим искать средства для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям. Федеральные власти также пока не могут отыскать средства на зарплаты медикам. В 2020 году правительство разрешило себе регулировать структуру зарплат в различных отраслях экономики. Предполагалось, что для здравоохранения эта новация может быть опробована в пилотном проекте Минздрава и Минтруда. Долю оклада хотели довести до 64 процентов для младшего и среднего медперсонала, а до 57 процентов — для врачей. Однако в настоящее время программа отложена как минимум до 2025 года, потому что в федеральном бюджете не нашлось денег на такие цели.