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Российским регионам предложили самим искать деньги на зарплаты врачам

Ъ: Минздрав предложил российским регионам самим регулировать зарплаты врачей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Регулированием зарплат врачей в регионах, в том числе соотношением постоянной и переменной составляющей, должны заниматься региональные власти. Также им следует самим искать средства для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям. Об этом говорится в письме Минздрава в адрес профсоюза работников здравоохранения, сообщает «Коммерсантъ».

Предложение связано с запросом профсоюза о порядке начисления доплат медицинским работникам за лечение пациентов с COVID-19. В ведомстве рекомендовали «активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников» и призвали не допускать снижения доли оклада в структуре зарплат ниже 55-60 процентов без учета северных надбавок.

Зампред профсоюза Михаил Андрочников усомнился в эффективности призыва. По его словам, Минздрав неоднократно спускал такое требование в регионы, но у большинства из них нет денег на повышение заплат врачам, без помощи центра не обойтись.

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Глава профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал рассказал, что организация давно пытается прекратить порочную практику, когда зарплата врача зависит от переменных выплат более чем на 10-20 процентов. Однако изменение структуры дохода неизбежно потребует средств, а уместить их в региональные сегменты ОМС не получается.

Федеральные власти также пока не могут отыскать средства на зарплаты медикам. В 2020 году правительство разрешило себе регулировать структуру зарплат в различных отраслях экономики. Предполагалось, что для здравоохранения эта новация может быть опробована в пилотном проекте Минздрава и Минтруда. Долю оклада хотели довести до 64 процентов для младшего и среднего медперсонала, а до 57 процентов — для врачей. Однако в настоящее время программа отложена как минимум до 2025 года, потому что в федеральном бюджете не нашлось денег на такие цели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о растущих нефтегазовых и ненефтегазовых доходах России. В то же время Минфин сообщил о падении ненефтегазовых доходов федерального бюджета в июле на 29 процентов в годовом выражении.

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Платон Щукин
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