Российским регионам предложили самим искать деньги на зарплаты врачам

Ъ: Минздрав предложил российским регионам самим регулировать зарплаты врачей

Регулированием зарплат врачей в регионах, в том числе соотношением постоянной и переменной составляющей, должны заниматься региональные власти. Также им следует самим искать средства для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям. Об этом говорится в письме Минздрава в адрес профсоюза работников здравоохранения, сообщает «Коммерсантъ».

Предложение связано с запросом профсоюза о порядке начисления доплат медицинским работникам за лечение пациентов с COVID-19. В ведомстве рекомендовали «активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников» и призвали не допускать снижения доли оклада в структуре зарплат ниже 55-60 процентов без учета северных надбавок.

Зампред профсоюза Михаил Андрочников усомнился в эффективности призыва. По его словам, Минздрав неоднократно спускал такое требование в регионы, но у большинства из них нет денег на повышение заплат врачам, без помощи центра не обойтись.

Глава профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал рассказал, что организация давно пытается прекратить порочную практику, когда зарплата врача зависит от переменных выплат более чем на 10-20 процентов. Однако изменение структуры дохода неизбежно потребует средств, а уместить их в региональные сегменты ОМС не получается.

Федеральные власти также пока не могут отыскать средства на зарплаты медикам. В 2020 году правительство разрешило себе регулировать структуру зарплат в различных отраслях экономики. Предполагалось, что для здравоохранения эта новация может быть опробована в пилотном проекте Минздрава и Минтруда. Долю оклада хотели довести до 64 процентов для младшего и среднего медперсонала, а до 57 процентов — для врачей. Однако в настоящее время программа отложена как минимум до 2025 года, потому что в федеральном бюджете не нашлось денег на такие цели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о растущих нефтегазовых и ненефтегазовых доходах России. В то же время Минфин сообщил о падении ненефтегазовых доходов федерального бюджета в июле на 29 процентов в годовом выражении.