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11:46, 25 января 2023Россия

В ДНР заявили о переброске Киевом резервов в район Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает перебрасывать резервы в район города Марьинка. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные одерживают весомые успехи в Марьинке, где были зачищены все высотки. По его словам, в ближайшее время населенный пункт полностью перейдет под контроль ДНР.

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Варвара Кошечкина
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