В ДНР заявили о переброске Киевом резервов в район Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает перебрасывать резервы в район города Марьинка. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные одерживают весомые успехи в Марьинке, где были зачищены все высотки. По его словам, в ближайшее время населенный пункт полностью перейдет под контроль ДНР.